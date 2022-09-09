На образование дадут 379 млн рублей, а на физкультуру и спорт – 110,2 млн рублей.

Во Владимирской области на развитие спорта и образования дополнительно направят почти полмиллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.На образование дадут 379 млн рублей, а на физкультуру и спорт – 110,2 млн рублей.Так, на строительство школы на 1200 мест в Суздале в 2022 году выделят 297,7 млн рублей. Ещё более 28 млн потратят на возведение двух детских садов во Владимире.На ФОК в Коврове предусмотрят 53,5 млн рублей, а на реконструкцию стадиона «Олимп» в Красной Горбатке – 47,6 млн рублей.