9 — 11 сентября в ночные и утренние часы местами по Владимирской области возможны заморозки. 9...

9 — 11 сентября в ночные и утренние часы местами по Владимирской области возможны заморозки.9 сентября будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков. Атмосферное давление 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 40%.Ветер северный, 3 – 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью 0…+5 °С, местами до -2 °С, днем +8…+13 °С.Фото: pxfuel.com/ru