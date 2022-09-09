9 — 11 сентября в ночные и утренние часы местами по Владимирской области возможны заморозки.
9...
9 — 11 сентября в ночные и утренние часы местами по Владимирской области возможны заморозки.
9 сентября будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков. Атмосферное давление 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 40%.
Ветер северный, 3 – 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 0…+5 °С, местами до -2 °С, днем +8…+13 °С.
Фото: pxfuel.com/ru