25 августа текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился 55-летний...

25 августа текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился 55-летний местный житель, сообщивший пропаже из его квартиры мобильного телефона и ноутбука. Ущерб мужчина оценил в 20 000 рублей.Приехавшие на место происшествия полицейские, опросив возможных очевидцев и получив результаты исследования изъятых на месте преступления следов, предположили, что к хищению может быть причастен 32-летний племянник заявителя. Мужчина, проживающий в Суздальском районе, накануне гостил у заявителя, но после этого на связь не выходил.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в соседнем регионе. Похищенное имущество он сбыл скупщику.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по обвинению в краже. Он заключен под стражу, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: www.pxfuel.com/