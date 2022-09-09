На территории региона за прошедшие сутки 9 сентября лабораторно подтверждено 412 случаев...

На территории региона за прошедшие сутки 9 сентября лабораторно подтверждено 412 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.141 - во Владимире54 — в Муромском районе49 — в Гусь-Хрустальном районе44 — в Ковровском районе27 — в Кольчугинском районе14 — в Александровском районе13 — в Петушинском районе12 — в Киржачском районе10 — в Меленковском районе9 — в Гороховецком районе9 — в Радужном8 — в Камешковском районе5 — в Юрьев-Польском районе5 — в Вязниковском районе3 — в Суздальском районе3 — в Собинском районе3 — в Селивановском районе2 — в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 159 985 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).