На территории региона за прошедшие сутки 9 сентября лабораторно подтверждено 412 случаев...
На территории региона за прошедшие сутки 9 сентября лабораторно подтверждено 412 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
141 - во Владимире
54 — в Муромском районе
49 — в Гусь-Хрустальном районе
44 — в Ковровском районе
27 — в Кольчугинском районе
14 — в Александровском районе
13 — в Петушинском районе
12 — в Киржачском районе
10 — в Меленковском районе
9 — в Гороховецком районе
9 — в Радужном
8 — в Камешковском районе
5 — в Юрьев-Польском районе
5 — в Вязниковском районе
3 — в Суздальском районе
3 — в Собинском районе
3 — в Селивановском районе
2 — в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 159 985 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).