В начале выпуска - к главной теме этого дня. Во Владимирской области стартовали досрочные...

В начале выпуска - к главной теме этого дня. Во Владимирской области стартовали досрочные губернаторские выборы. В восемь утра участки по всему региону распахнули двери для своих избирателей. О первых часах голосования - Максим Калашников.– Твое достояние на все времена...Гимн России открывает голосование на каждом избирательном участке. К этому моменту сотрудники комиссии, полицейские и общественные наблюдатели уже готовы встречать голосующих. В числе первых свой выбор сделал Денис Бовырин. Рассказывает, специально проснулся раньше, чтобы успеть проголосовать до начала рабочего дня. Его избирательный участок - в стенах корпуса ВлГУ у Золотых ворот.Денис Бовырин, избиратель:– Для меня важно. Я думаю, что нужно сделать свой выбор. По крайней мере не потерять свой голос.А это уже школа номер 8 города Владимира. В ее стенах- сразу два избирательных участка. Один из них - 424-й - оснащен специальным трафаретом и тифломаркером. Устройство звукового информирования - помощник для слабовидящих избирателей.– Прислоняем тифломаркер - и он нам читает. "Избирательный бюллетень на голосовании на досрочных выборах губернатора Владмиирской области 11 сентября 2022 года".В этом году прибор используется в качестве эксперимента. Выбор участка неслучаен - к нему приписаны люди с нарушением зрения, проживающие в этом районе.Марина Бурмистрова, председатель участковой избирательной комиссии №424:– В основном у нас голосуют в районе 26 человек. Вот в этот раз у нас пока записалось 11 человек голосующих. Часть из них не выходят, мы к ним придем в воскресенье с урной на дом. А часть придут в сопровождении к нам на участок.И в самые первые часы голосования- на участках много людей. Губернаторские выборы впервые- в трехдневном формате.Юлия Кузнецова, общественный наблюдатель:– Как правило, первый день самый активный, наверное. И последний, самый такой, завершающий. Все уже бегут, напоследок. Кто не успевал, кто уезжал куда-то.Ольга Хохлова, избиратель:– Для того, чтобы выборы состоялись - должны все пойти проголосовать. А выбор уже каждого человека индивидуален.За пост главы региона борются пять кандидатов. Но все жители региона едины в том, каким должен быть будущий губернатор.Ольга Кузнецова, избиратель:– Самое главное - порядочность, честность.Людмила Малева, избиратель:– Инициативный, ответственный, безусловно. Человек, который умеет принимать решения, отвечать за свои решения.Избирательным правом во Владимирской области обладают миллион девяносто тысяч пятьсот девять человек. 982 участка ждут своих избирателей.Максим Калашников, Егор Герасимов.Вести-Владимир