Старт выборам губернатора был дан. Во Владимирской области 9 сентября в 8:00 открылись избирательные участки. Голосование началось с гимна России. По данным регионального избиркома, в списки

Старт выборам губернатора был дан. Во Владимирской области 9 сентября в 8:00 открылись избирательные участки. Голосование началось с гимна России. По данным регионального избиркома, в списки избирателей включено 1 090 509 человек. Все участки, кроме временных, будут работать все три дня с 8:00 до 20:00. Проголосовать можно в любой из дней. Найти свой избирательный участок