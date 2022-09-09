Во Владимирской области выявили 412 случаев заражения коронавирусом за сутки на 9 сентября. Днем ранее был 401. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. В больницы

Во Владимирской области выявили 412 случаев заражения коронавирусом за сутки на 9 сентября. Днем ранее был 401. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. В больницы госпитализировали 30 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратился 21 житель области. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 159 985. В лидерах по