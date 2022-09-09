Волейбольный клуб Муром накануне встретился в Екатеринбурге с очередным соперником в рамках...

Волейбольный клуб "Муром" накануне встретился в Екатеринбурге с очередным соперником в рамках предварительного этапа женского Кубка России. Обыграть представителей Супер-Лиги - красноярский "Енисей" - наши спортсменки не сумели. Счёт в трёх партиях: 25:17; 25:15; 25:17. Общий итог матча - 3:0. Сегодня у команды выходной.Впереди у "Мурома" еще две игры в рамках этого этапа - с клубами «Динамо-Метар» из Челябинска (клуб Суперлиги) и «Омь» из Омска (клуб Высшей лиги «А»), рассказали в издании «Муром24».Фото: Муром24