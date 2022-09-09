В начале выпуска - к главному событию этого дня. Ровно в 8 утра во Владимирской области стартовали...

В начале выпуска - к главному событию этого дня. Ровно в 8 утра во Владимирской области стартовали досрочные губернаторские выборы.Как отмечают в облизбиркоме, избирательная кампания в 33-ем регионе прошла в правовом поле, в строгом соответствии требованиям закона. Свои двери участки распахнули в 8 утра. Голосование продлится 3 дня и завершится в это воскресенье. Процедуру голосования обеспечивают 9 тысяч членов избирательных комиссий во всех территориях региона. Не откладывать свой выбор "на потом" земляков призывает председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- Я обращаюсь ко всем избирателям Владимирской области. Прийти в эти 3 дня на свой избирательный участок. Воспользоваться своим правом и выбрать своё будущее, потому что голос каждого важен, и от того, как мы проголосуем, будет зависеть то, как мы будем жить в ближайшие годы. Все на выборы!