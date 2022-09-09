Выдачи ипотеки клиентам ВТБ во Владимирской области за 8 месяцев превысили 2 млрд рублей, рынок демонстрирует уверенный рост продаж четвертый месяц подряд. В августе банк в регионе оформил ..

Выдачи ипотеки клиентам ВТБ во Владимирской области за 8 месяцев превысили 2 млрд рублей, рынок демонстрирует уверенный рост продаж четвертый месяц подряд.В августе банк в регионе оформил ипотечных сделок на 391,4 млн рублей, что на 59% больше, чем в июле. Средний размер кредита составил примерно 3,3 млн.По итогам января-августа владимирский ВТБ выдал 700 ипотечных займов на 2 млрд рублей. Пятая части сделок – на общую сумму 417,7 млн рублей – прошли по основной программе господдержки. Сохранился спрос и на «семейную ипотеку» – жители оформили по данной программе 354 млн рублей.«Ипотечный рынок региона активно прирастает в течение нескольких месяцев подряд. Снижения не отмечалось даже в традиционно спокойный сезон отпусков. Постепенное смягчение кредитно-денежной политики и последовавший за ним пересмотр ставок по жилищным займам, плюс продление госпрограмм позволяют покупателям не откладывать приобретение квартир. Надо отметить, что позитивные изменения в августе произошли и на рынке вторичного жилья. Это обеспечивает более динамичное восстановление спроса на ипотеку», – прокомментировал Игорь Серков, управляющий банка ВТБ (ПАО) во Владимирской области.За восемь месяцев клиенты ВТБ в стране оформили 130 тысяч жилищных кредитов на 592 млрд рублей, ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10%, до 2,89 трлн рублей. В августе заемщики провели 17,5 тысяч сделок на 83 млрд рублей – в ВТБ этот показатель растет пятый месяц подряд, то есть лучше рынка. Больше половины выдач – 42 млрд рублей – пришлось на стандартные программы банка, еще 41 млрд насчитывают продажи по льготным программам.