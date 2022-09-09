Состав владимирского «Торпедо» пополнил белорусский полузащитник Александр Булычёв. Александр...

Состав владимирского «Торпедо» пополнил белорусский полузащитник Александр Булычёв.Александр родился 19 ноября 1999 года в Витебске, сообщает пресс-службаФК "Торпедо".До перехода в наш клуб он выступал за ФК «Солигорск», ФК «Витебск», ФК «Городея», «Энергетик-БГУ» (Минск), «Динамо» (Брест).На сайте владимирского "Торпедо" нового игрока трогательно поприветствовали по-белорусски: "Сардэчна запрашаем ва Уладзімір, Аляксандр!"Фото пресс-служба ФК "Торпедо".