В начале выпуска- к главной теме дня. Во Владимирской области сегодня стартовали досрочные...

В начале выпуска- к главной теме дня. Во Владимирской области сегодня стартовали досрочные губернаторские выборы. Слово- Никите Тарбееву.– Славься Отечество наше свободное!Гимном России на избирательных участках будет теперь начинаться каждый новый день голосования. Во владимирском Дворце детского юношеского творчества - живое исполнение- детская музыкальная студия "Ювента". Несмотря на рабочий день и ранний час, горожане уже пришли проголосовать.– Ожидаю, конечно, больших изменений во Владимире, во Владимирской области. Думаю, все задачи будут выполнены.Денис Бовырин, избиратель:– Я думаю, что нужно сделать свой выбор. По крайней мере не потерять свой голос.– Даже с первого дня голосования народ достаточно активно пошел. Если сравнивать с предыдущими годами выборными, я отмечаю уже с утра повышенную активность избирателей. Как показывает практика, выборы губернатора региона, где мы выбираем человека, который напрямую влияет на нашу жизнь - на мой взгляд, это достаточно важно.Избирательный участок номер 311 в селе Сновицы - местная школа. В числе первых избирателей - врио губернатора Александр Авдеев.– Здравствуйте, проходите, пожалуйста.Голосует его супруга Светлана. Врио губернатора уверен: выборы- вопрос доверия общества и от решений, которые принимают избиратели, будет зависеть курс развития области. Также он отметил, что избирательная кампания в регионе прошла ровно, без конфликтов. Все кандидаты, по его мнению, переживают за будущее Владимирской области.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:– Само голосование - это тоже такой акт доверия, когда используя возможность повлиять на процессы происходящие в области, управленческие решения, каждый человек так или иначе своим бюллетенем голосует за те вопросы, которые он хочет, чтобы были решены.Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев проголосовал в средней школе № 46 областного центра. Он отметил: у любого человека, который приходит на избирательный участок, есть чувство сопричастности к решению серьезных задач государства. Выборы губернатора- важнейшее событие для региона.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:– Сегодня первый день голосования. Конечно, очень важно придти на избирательный участок и отдать свой голос за того кандидата, которому наши граждане доверяют. Это очень важно, ведь если человек не приходит на избирательный участок, он фактически делегирует свои права другим людям, которые пришли на избирательный участок.Выполнил свой гражданский долг и глава областного центра Андрей Шохин, он заявил: рассчитывает на то, что в течение трех этих дней люди будут активно голосовать.Андрей Шохин, глава г. Владимира:– Надо участвовать в голосовании, надо принимать эту гражданскую позицию. Каждый должен отдать свой голос, выбрать любого кандидата, которого он считает достойным и прийти, отдать ему голос.В регионе- миллион девяносто тысяч избирателей В качестве эксперимента некоторые участки в этом году, как, например, восьмая школа города Владимира, оборудованы для слабовидящих людей. Здесь есть трафареты и специальный тифломаркер.– Прислоняем тифломаркер - и он нам читает. "Избирательный бюллетень на голосовании на досрочных выборах губернатора Владмиирской области 11 сентября 2022 года".За пост главы региона борются пять кандидатов. Какими качествами должен обладать будущий губернатор? Мнением делятся жители Владимирской области.Ольга Кузнецова, избиратель:– Самое главное - порядочность, честность.Людмила Малева, избиратель:– Инициативный, ответственный, безусловно. Человек, который умеет принимать решения, отвечать за свои решения.Завершится голосование в воскресенье. Ровно в 8 часов вечера все 982 избирательных участка закроют свои двери. Предварительные итоги выборов будут известны уже рано утром в понедельник.Никита Тарбеев, Максим Калашников, Андрей Синягин, Егор Герасимов.Вести-Владимир