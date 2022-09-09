Этот двор в центре Владимира точно сможет удивить туристов. В этом уверены жители жилого дома номер 7 на улице Студеная гора. Но в данном случае речь вовсе не идет об ухоженности и чистоте.

Этот двор в центре Владимира точно сможет удивить туристов. В этом уверены жители жилого дома номер 7 на улице Студеная гора. Но в данном случае речь вовсе не идет об ухоженности и чистоте. Среди местных достопримечательностей – дорога. Вместо нее здесь одни колдобины и ямы. Положение не спасает даже уложенная не так давно асальтовая крошка