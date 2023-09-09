Администрация Владимира объявила тендер на реконструкцию Вокзальной площади. С полной информацией...

Администрация Владимира объявила тендер на реконструкцию Вокзальной площади.С полной информацией о конкурсе на разработку проектно-сметной документации по благоустройству Вокзальной площади и западной половины улицы Вокзальной можно ознакомиться на официальном сайте «ЕИС Закупки».Как стало известно, срок окончания подачи заявок – до 21 сентября 2023 года. А вот с итогами торгов можно будет ознакомиться лишь после 26 сентября.Исходя из условий тендера, общая площадь благоустройства перед железнодорожным вокзалом - 2,8 гектара.Сообщается, что в проекте должна быть предусмотрена схема организации транспортного обслуживания по маршрутам городского, пригородного и междугороднего сообщения, а также - замена опор освещения и растяжек для контактного провода (для троллейбусов).В планах и реорганизация мест остановки - разворота троллейбуса в случае необходимости. Напомним, сейчас это сделать невозможно.Проектировщики должны внести в смету: отвод атмосферных осадков, наружное освещение, туристическую навигацию, озеленение территории и системы видеонаблюдения.Любопытно, что в ходе проектирования подрядчики рассмотрят и возможность размещения павильона информационно-туристического центра, а также экскурсионного бюро Владимиро-Суздальского музея-заповедника.При проектировании победитель конкурса должен учесть, также, что «владимирские вокзалы и их окрестности находятся в восьми охранных зонах с особыми условиями».Уточняется, что итоговая документация должна пройти госэкспертизу не позднее 7 декабря 2023 года.Фото: архив ГТРК «Владимир»; http://vladimir.dzvr.ru/