Завершился второй день голосования.

Завершился второй день голосования.На выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований проголосовали более 2,5 миллиона человек, сообщила глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. Она отметила, что процедура проходит в штатном режиме."Уверена, что и завтра интерес к столь важному для города голосованию сохранится", – сказала Кириллоа.По ее словам, жалоб на серьезные нарушения не зафиксировано. Выборы проходят без особых трудностей, резюмировала глава Мосгоризбиркома.Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице получает информацию от наблюдателей и анализирует поступающие сообщения. При возникновении вопросов представители штаба выезжают на участок."Сообщения, которые мы получили за эти дни, в основном касаются каких-то технических и организационных вопросов и носят незначительный характер. Официальных жалоб, тем более, серьезных, в штаб не поступало", – уточнил глава штаба Вадим Ковалев.Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. В пятницу свой голос отдали более 1,5 миллиона человек.