Четыре работы из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника представлены в Третьяковской...

Четыре работы из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника представлены в Третьяковской галерее.8 сентября Государственная Третьяковская галерея запустила новый проект, посвященный спорту. Он соберёт на одной площадке несколько музеев России.Участие в проекте примет и Владимиро-Суздальский музей-заповедник.«В 20-30-е года прошлого века молодое советское государство делало ставку на формирование «нового человека» и популяризировало спорт, - рассказывают в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. - Владимир Маяковский, к примеру, занимался боксом, а Анна Ахматова была талантливой гимнасткой. Художник Юрий Пименов играл в футбол и был заядлым болельщиком, Александр Дейнека прекрасно боксировал, Георгий Нисский признавался, что «жил в спортзале, а в мастерскую забегал».Спортивная тема продолжит развиваться и в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенное время, в эпоху восстановления страны.В Третьяковской галерее спортивную тему представляют более 150 произведений живописи, графики, скульптуры, монументального искусства из собрания Государственной Третьяковской галереи и 15 других музеев нашей страны.Украсили эту коллекцию и 4 работы из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника: композиция скульптора Михаила Переяславца «Эстафета» (1978 г.) из экспозиции «Искусство России. ХХ в.», а также три картины из фондового хранилища: Николай Григорьев «Футбол» (1920-е гг.), Николай Метонидзе «Трек» (1967 год), Николай Модоров «Портрет штангиста Юрия Власова» (1961 год).Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедник