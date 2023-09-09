Артист пожелал столице дальнейшего процветания.

Артист пожелал столице дальнейшего процветания.Художественный руководитель Театра эстрады, народный артист РСФСР Геннадий Хазанов в субботу проголосовал на выборах мэра Москвы. Актер отметил положительные изменения, которые произошли в столице за последние годы.Хазанов поздравил жителей столицы с Днем города. Артист назвал Москву прекрасным городом и пожелал ей процветания, сообщает "Москва 24".Ранее в выборах мэра президент России Владимир Путин. Глава государства проголосовал онлайн. Он отметил удобство электронного голосования.Также дистанционно проголосовали спикер Госдумы Вячеслав Володин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. В пятницу свой голос отдали более 1,5 миллиона человек.