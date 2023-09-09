Какие нововведения ждут владимирцев в предстоящем отопительном сезоне? Напомним, одной из важных...

Какие нововведения ждут владимирцев в предстоящем отопительном сезоне?Напомним, одной из важных тем минувшей недели стала - подготовка к отопительному сезону 2023/2024 годов. Вопросы готовности к зиме жилищного фонда, социально-значимых объектов и коммунальной инфраструктуры обсудили в ходе заседания Правительства Владимирской области под председательством Губернатора Александра Авдеева.«Среднеобластной уровень готовности к новому отопительному сезону составляет 93 процента - по совокупности готовности жилфонда, котельных, тепловых сетей, центральных пунктов, сетей (электрических, тепловых, водоснабжения и водоотведения), спецмашин и газопроводов...» – сообщила министр ЖКХ Елена Семёнова.Как уточняют в пресс-службе Правительства Владимирской области, наилучшие показатели – у Муромского (99 процентов) и Судогодского районов (97 процентов), а также у города Радужный (97 процентов).Больше чем на 95 процентов готовы к зиме 11 муниципалитетов, что также радует.Полную подготовку жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону планируют завершить уже на следующей неделе - 15 сентября:«На каждый дом необходимо оформить паспорт, подтверждающий готовность внутридомового энергопотребляющего оборудования обеспечивать надёжную работу в зимний период...» - заявила главный жилищный инспектор Владимирской области Елена Андреева.Уточняется, что в этом году на модернизацию коммунального и энергетического комплекса Владимирской области направлено около 6,6 млрд рублей.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской областиЗа счёт бюджетных средств и в рамках инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций строятся, реконструируются сети водоснабжения и водоотведения, котельные, тепловые сети и сети газоснабжения, линии электропередач, происходит перевод квартир на индивидуальное отопление. Например, в данный момент завершается прокладка сетей теплоснабжения и строительство котельных в Александрове, а также в городе Гусь-Хрустальный.Из нововведений: в Правительстве Владимирской области подтвердили официальный переход на единый способ оплаты за тепло для каждого муниципального образования.«Правоотношения в этой области необходимо привести в соответствие с требованиями федерального законодательства, определить единый способ оплаты для каждого муниципального образования. Так, уже с отопительного сезона 2023/2024 годов для 12 муниципальных образований региона определён единый способ оплаты – в отопительный период. Решение принято с учётом анализа уровня технического оснащения многоквартирных домов счётчиками и готовности граждан оплачивать только в отопительный период…» - сообщила министр госрегулирования цен и тарифов Мария Новосёлова.До 1 октября необходимо определиться с порядком оплаты в отопительный период (2024/2025 годов) и в отношении 66 муниципальных образований, в которых не установлен единый способ оплаты за коммунальную услугу по отоплению. Об этом также сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.«Очень важно уже сейчас проработать вопрос с жителями, объяснить людям: по году сумма оплаты за тепло будет одна и та же, на "12" её делить или на "7". Но повысится прозрачность, не будет никаких «13-х платёжек». К оплате за тепло по факту движутся все регионы. Параллельно надо настроить работу по переводу малоэтажных многоквартирных домов на индивидуальное отопление. Это позволяет снижать уличные потери, ненормативный расход и, соответственно, переплату: потери всегда сказываются на тарифе. При этом при переходе на индивидуальное отопление можно воспользоваться господдержкой – субсидией до 250 000 рублей...» - подчеркнул Александр Авдеев на заседании Правительства.Фото: pxfuel.com