Коэффициент рождаемости во Владимирской области уменьшился на 3,1%. Любопытная статистика за...

Коэффициент рождаемости во Владимирской области уменьшился на 3,1%.Любопытная статистика за неделю (с 28 августа по 3 сентября 2023 года) была опубликована в официальном telegram-канале Правительства Владимирской области.В родильных домах региона к началу осени родились 162 новорожденных. По количеству «лидируют» мальчики. Правда, девочки «отстают» на не такое уж и большое число: 88 крепких мужичков «против» 74 принцесс.А также сообщается, что в Областном перинатальном центре (в том числе) на свет родились 54 малыша: 30 мальчиков и 24 девочки. Четверо из них увидели свет чуть раньше намеченного срока.Свежей информацией о демографии на днях поделился и Владимирстат. Правда, за период с января по июнь 2023 года.По сравнению с январем-июнем прошлого (2022) года число родившихся уменьшилось на 3,7%.Превышение числа умерших над числом родившихся составляет 2,5 раза.Коэффициент рождаемости, в свою очередь, уменьшился на 3,1% (смертности - на 15,7%).Увы, с детской смертностью дела обстоят не радужно. Коэффициент увеличился на 9,1% и составил "4,8" на 1 000 родившихся.На заметку!Из позитивного: число зарегистрированных браков стало больше на 7,7%.Читайте и смотрите также:Татьяна Голикова заявила, что Владимирская область входит в условный кластер «Демографическая зима»:https://vladtv.ru/society/146111/За последние пять лет во Владимирской снизилась рождаемость почти в 1,5 раза:https://vladtv.ru/society/145077/