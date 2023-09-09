Женщина за рулем «Лады» выехала на встречку при обгоне

Женщина и ее 18-летняя дочь погибли при столкновении с большегрузом в Меленковском районе. Об этом сообщает «Зебра» со ссылкой на МВД Владимирской области.Согласно информации, ДТП произошло накануне днем, 8 сентября. 36-летняя женщина за рулем «Лады» совершала обгон и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.В результате аварии сама водитель и ее дочь, находившаяся в машине, погибли на месте.Все обстоятельства трагедии установит полиция.Ранее мы писали, что в центре Владимира разбились 4 иномарки.