Народные приметы на 10 сентября. Почему в День Анны Пророчицы и Саввы Крыпецкого нельзя...

Народные приметы на 10 сентября. Почему в День Анны Пророчицы и Саввы Крыпецкого нельзя разговаривать с незнакомцами?10 сентября в народе отмечают память двух святых — Анны Пророчицыи Саввы Крыпецкого.Святая Анна из Иерусалима известна тем, что встретила младенца Иисуса Христа в храме, куда его впервые принесли родители.Святой Савва Крыпецкий (Псковский) жил в XV веке, был монахом. Однажды, он помог исцелиться больной супруге псковского князя Ярослава.В этот день крестьяне завершали полевые работы, убирали последние снопы пшеницы и торопились выполнить это до начала ненастного времени года.Что рекомендуется делать 10 сентября?1. В этот день торговцы шли в поле и там собирали колоски, которые остались после уборки. Их прятали дома в тайное место. Они должны были принести прибыль и удачу.2. В народе верили, что если повесить на видное место зимнюю одежду, то «вам улыбнётся удача по завершению полевых и огородных работ».3. 10 сентября готовили блюда из калины. Пирогами и вареньем из этой ягоды в старину женщины угощали соседей. Люди верили, что добро, сделанное 10 сентября, возвратится в двойном размере.Что нельзя делать 10 сентября?1. В лес старались не ходить, потому что боялись заблудиться и попасть в гости к Лешему.2. В день Анны Пророчицы женщинам ни в коем случае нельзя выполнять работу на земле, а также дома. В противном случае святая может наказать ссорами в семье.3. В этот день нельзя общаться с незнакомцами. Верили, что именно 10 сентября они могут «сглазить всю семью».Народные приметы на 10 сентября«Много орехов и желудей - ждите хороший урожай хлеба на следующий год»; «Красное небо на закате - к ненастной погоде»; «Гром в этот день - осень будет тёплой», «Гуси не улетели - до холодов ещё далеко».Фото: pxfuel.com