Победителям нужно активировать код до 25 сентября включительно.

Победителям нужно активировать код до 25 сентября включительно.Утром 10 сентябре пройдет второй розыгрыш призовых баллов для участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы. Первый розыгрыш в рамках акции #ВыбираемВместе2023 состоялся в субботу – баллы получили 1 094 159 человек.К акции могут присоединиться участники дистанционного голосования на портале mos.ru и те, кто отдал голос с помощью терминала на избирательном участке.Голосующие впервые, но не попавшие в список победителей, получат тысячу призовых баллов. Решение принято по инициативе партнеров программы "Миллион призов".призовые баллы можно на посещение кафе и ресторанов, музеев и театров, благотворительность, пополнение карты "Тройка", покупки в магазинах – партнерах акции.Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований проходят с 8 по 10 сентября. В первый день более 1,5 миллиона человек.