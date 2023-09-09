Ярослав Дронов (SHAMAN) приехал в Санкт-Петербург, чтобы отыграть концерт, но оказался на могиле.

Ярослав Дронов (SHAMAN) приехал в Санкт-Петербург, чтобы отыграть концерт, но оказался на могиле.Девятого сентября в Северной столице у исполнителя хита "Я русский" запланировано большое шоу. Однако сразу с поезда артист направился на Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы почтить память павших во время Великой Отечественной войны.Как отметил Шаман, для него Петербург – не чужой город. Его предок, прадед Михаил Селедкин получил медаль "За отвагу" и пережил блокаду Ленинграда, так как воевал на Ленинградском фронте с начала войны.Ярослав Дронов снял кепку у Вечного огня и несколько минут думал о чем-то в полной тишине. Одетый во все черное SHAMAN не сдержал эмоций на кладбище, когда ему вручили специальную ленточку со значком и пригласили принять участие в мероприятиях, запланированных на 80-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда 27 января 2024 года. Растроганный оказанной честью артист пообещал свериться с графиком и поспешил на "Газпром Арену", чтобы успеть на финальный прогон.Напомним, ранее музыкант ISHAY . По его словам, популярность исполнителя хита "Я русский" вполне понятна, так как парень действительно обладает сильным голосом и талантом. Артист считает, что коллеге лучше выступать сольно, чтобы слушатели могли по-достоинству оценить его вокальные данные.