Новая площадка для подготовке к ГТО появилась в деревне Люберцы Камешковского района. Для взрослых есть турники и силовые тренажеры, для молодого поколения – брусья, специальные платформы

Новая площадка для подготовке к ГТО появилась в деревне Люберцы Камешковского района. Для взрослых есть турники и силовые тренажеры, для молодого поколения – брусья, специальные платформы для пресса и отжиманий, стойки для метания. Как сообщили в правительстве Владимирской области, через несколько дней в районе площадка для подготовки к ГТО появится в селе Новки, а до