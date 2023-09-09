Путешествия с животными: «за» или «против»? Полезные советы от жительниц Владимирской...

Путешествия с животными: «за» или «против»? Полезные советы от жительниц Владимирской областиГотовясь к долгожданной поездке или туристическому походу, мы стараемся все предусмотреть и не упустить ни одной важной детали. И многие из нас не представляют себе жизни без домашних питомцев. Четвероногие дарят нам любовь и ласку, заряжают энергией и позитивом! Как оставить любимую собаку дома, когда ты сам планируешь покорять горы или открывать новые города? Вместе же веселее! Так считают три жительницы Владимирской области, которые рассказали корреспонденту ГТРК «Владимир» о своём личном опыте путешествий с любимыми питомцами. Правда, предупредили и о некоторых нюансах.«Аюша была в диком восторге от пейзажей, лошадей и свистящих сусликов!»Ольга Ерёмина – жительница города Владимира, по профессии – архитектор, а по духу – заядлая путешественница. Её шотландскому терьеру – Ае 4 года. И собака частенько путешествует вместе с хозяйкой. Другие туристы отмечают, что Ая – очень умная и воспитанная путница.Вот что рассказывает сама Ольга Ерёмина:- За Аюшей я ездила к заводчице в Пермь. Так что первое ее путешествие было в 4 месяца в плацкартном вагоне поезда «Владивосток-Москва». В поездке она вела себя образцово-показательно, не лаяла и не скулила, хотя я переживала, как поведет себя щенок, которого только-только отлучили от мамы и стаи братьев с сёстрами. Как истинная аристократка, Ая сидела рядом со своей переноской и смотрела по сторонам, вызывая умиление у всего вагона. Иногда тихонько играла там же. Сидящие напротив пассажиры удивлялись, какая умная и воспитанная собака, спрашивали: «Вы, наверное, с ней часто путешествуете?» На что я отвечала (к их удивлению): «Мы только утром познакомились…» Ая - очень послушная, умная и дружелюбная собака, но, как и все терьеры, бывает упряма и своенравна.Ольга рассказала, что Ая путешествовала вместе с ней в Абхазию, а также в города - Казань, Ессентуки, Рыбинск, Ростов Великий, Нижний Новгород и др.- В Абхазии Ая утром и вечером ходила с нами на море, а также любила сидеть на балконе, наблюдая то за проходящими коровами, то за детьми, играющими во внутреннем дворе гостевого дома, - делится любящая хозяйка. - Днём же она спала в номере под кондиционером, наслаждаясь прохладой. Собачка у нас чёрного окраса, поэтому днём (в самую жару) старались её не выводить на улицу во избежание перегрева.- В Казани и Ессентуках Ая «променадничала» с нами по улицам, собирая восторженные взгляды и улыбки прохожих - взрослых и детей. На нас довольно часто обращают внимание, так как порода - редкая и забавная. В Казани, например, многие дети подходили и просили её погладить. Ая с радостью здоровалась со всеми желающими.- Из Ессентуков Аюшка ездила с нами в кавказские горы - в урочище Джилы-су. Кровь древних шотландских горцев дала о себе знать и «коротколапость» только способствовала быстрому подъёму на вершину! Аюша была в диком восторге от пейзажей, запахов лошадей и свистящих повсюду сусликов, гордо лазила по камням и без страха заглядывала вниз в ущелья.Ольга Ерёмина уверена, что, если животное социализировано и воспитано – во время путешествий не возникнет никаких проблем. Да, возможно с более крупными собаками будет сложнее найти жильё, но сейчас многие владельцы квартир и гостиниц пускают к себе проживающих с питомцами. Как говорится: «Проверено на себе!»Но при этом путешественница предупреждает, что очень важно заранее позаботиться и взять с собой всё необходимое для комфортной поездки: миску, лежанку, любимые игрушки, еду, вкусняшки, шампуни, полотенце для лап, пакетики для туалета и прочее.- У Аи в дальних поездках была своя отдельная сумка с вещами, - поясняет Ольга. - Кроме того, у меня собака на натуральном видотипичном питании, поэтому главная сложность в поездках - еда. На первые пару дней мы брали с собой заморозку в термосумке, а далее покупали курицу в местных магазинах и делали упрощенные мясные «миксы». Обязательно продумайте вот такие моменты.Подводя итоги своего рассказа о путешествиях с Аей, Ольга Ерёмина отмечает, что собака – это член семьи и лучший друг, поэтому если все едут отдыхать в другие города или даже страны - собака должна быть рядом. «Четвероногие питомцы привязаны к людям и готовы на любые подвиги со своими хозяевами!» - уверена путешественница.Скромная путешественница и верный друг - ЛаймаЕщё одна жительница Владимира - Оксана Ульянова – строитель по профессии, любительница активного образа жизни и спорта (футбола, велосипедных прогулок, лыж) не мыслит свою жизнь без четвероногой любимицы Лаймы. Туризм для них – это одно увлечение на двоих!- Я стараюсь везде брать её с собой. И меня мучает совесть, когда ухожу куда-то, а она остаётся одна. – признаётся Оксана. - Кстати, Лайме сейчас 5 лет (идёт 6-й год). Взяла я её к себе ещё щенком. Так вышло, что у моего брата собака (породы хаски) влюбилась в обычного пса. И так на свет появились щенки, как говорят: «Смесь «бульдога с носорогом» …»- Впервые я Лайму увидела в три месяца, - продолжает свой рассказ Оксана. - И мне кажется, что это также была любовь с первого взгляда! На тот момент мне не удалось её взять, потому что ещё была жива моя другая – уже пожилая собака. Разные возрасты псов – это проблема. Плюс я жила на съёмной квартире. Правда, всё равно взяла шефство над Лаймой. Думала, что щенка пристроит. Спустя какое-то время Лайму даже взяла одна семья, но вернула через несколько дней, потому что собака показалась им трусливой. И тогда я поняла, что точно заберу её себе. Лайма действительно очень скромная и тихая. Когда она дома, то её не видно и не слышно, хотя по размеру – крупная собака. Всегда дома прячется в свою «нору» под диваном. Так ей комфортно и спокойно.- Лайма без ума от хаски! С визгом перед ними прыгает, заигрывает, приглашает поиграть. И игнорирует маленьких собачек, мол «кто вы?» Обожает купаться на речке и играть в воде, по песку носиться. К сожалению, не доверяет людям, особенно мужчинам. Возможно, напугали её когда-то. В общественном транспорте спокойно ездит, но не любит, когда её трогают, старается прятаться за меня, а потом сидит – глаза опускает.- В прошлом году (в ноябре) я первый раз взяла её в поход с ночёвкой. Купила ей специальный комбинезон (дождевик), сумку для вещей. И вот так мы пришли к туристическому клубу. Конечно, привлекли всеобщее внимание. В процессе этот самый комбинезон пришлось снять, Лайме он пригодился лишь ночью, как пижама. И в целом очень нам понравился этот опыт! В следующий раз я решила взять Лайму с собой в лыжный поход – на две ночёвки. И действительно, она была мне настоящим другом, товарищем, грела, когда я замерзала.- А ещё мы вместе с Лаймой сплавлялись по реке Судогде. Она стала звездой этого путешествия. Все обращали на неё внимание, фотографировали, удивлялись, что собака в лодке. Нам с Лаймой тогда также всё очень понравилось.- В этом году брала её с собой в байдарочный поход по реке Пре (в Рязанскую область). В майские не получилось поплавать, потому что было холодно, а потом (летом) всё задуманное сбылось. Но при этом в подобных путешествиях нужно учитывать возможности собаки, её режим дня. Например, в походах (или сплавах), когда мы прибываем на место, я стараюсь скорее раскладывать палатку, стелю Лайме коврик для сна, чтобы она часа два отдохнула и поспала. Потом её надо обязательно покормить. Этот момент также следует продумать заранее.Оксана Ульянова предупреждает, что если вы захотите взять свою собаку в групповой поход, то вокруг точно найдутся те, кто захотят её угостить чем-то вкусненьким. И конечно, «похватав» разные лакомства, вряд ли ваша собака будет есть то, что вы для неё приготовили. Совет – сделать «ставку» на ту еду, от которой ваш питомец точно не сможет отказаться. Например, Лайма обожает… макароны с тушенкой. Вкусно и практично.Если вы решились идти в поход с собакой, то изучите и прогноз погоды. Имейте ввиду, что, если ожидается дождливая погода – шерсть собаки придётся сушить. В палатку следует обязательно взять полотенце для неё, футболку или что-то вроде пижамы. Конечно, следует помнить и о специальных подстилках. А для приема пищи и воды в диких условиях можно приобрести легкую пластиковую миску. В зоомагазинах продают специальную транспортную посуду, которая легко складывается, занимая мало места и веса в рюкзаке.Важно не забыть и про аптечку, в которой должны быть: перевязочный материал, антисептик, антигистаминный препарат, мазь с антибиотиком и пинцет. Это основное, что всегда должно быть с собой.- На самом деле, собака в походе – это классно! - уверена Оксана. - Лайма – скромная путешественница и отличный напарник. Она за мной «в огонь и в воду», ей страшно, но она всегда бежит вперёд.«Тайна любит открывать для себя новые места, поэтому путешествия – это то, что ей по-настоящему нравится!»Полина Артюх - журналист и зоопсихолог из Владимира любит породу шнауцеров за ум, умение стратегически мыслить и адаптироваться к самым нетривиальным ситуациям, а главное – за их контактность, интерес и доверие к человеку, неустанное желание узнавать что-то новое. У немцев, которые вывели эту породу, даже есть поговорка: «Когда Бог раздавал хитрость, шнауцер был первым».Вот что рассказывает сама Полина Артюх:- Моей любви к шнауцерам уже почти 20 лет. И с каждым годом она только крепнет. Тайна – второй мой шнау. Первым был ризеншнауцер (у шнауцеров есть собаки L, М и S размера). Так вот ризеншнауцер – это гигант, а Тайна - миниатюрный (в переводе с немецкого) «бородатый (сварливый) гном». И полностью оправдывает это название! Но умом и сообразительностью она ничем не отличается от большого.Тайна – победитель соревнований по кинологическому фристайлу (танцы с собаками), участник телепередачи «Видели видео?» (на одном из центральных телеканалов) и просветительских программ для детей.- Тайна любит открывать для себя новые места, поэтому путешествия – это то, что ей по-настоящему нравится! - рассказывает Полина Артюх. - Она совершенно комфортно чувствует себя во всех видах транспорта, на вокзалах, в чужих городах, на съемных квартирах, в других климатических поясах и природных зонах.- В первое свое дальнее путешествие Тайна отправилась в 7 месяцев. Тогда мы летали в Калининград. Позже были в Сочи, Кисловодске, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Твери, Санкт-Петербурге, Москве, Тольятти. В этом году путешествовали по городам «Золотого кольца». Тайна купалась в двух морях, совершала теплоходные прогулки по Волге, пила нарзан и поднималась по канатной дороге на снежные вершины Кавказа.- Тайна неизменно привлекает к себе внимание других туристов, деловито изучает всё, что находится в пределах досягаемости. Я ей не препятствую – Тайна почти везде гуляет свободно, без поводка. Нас даже спрашивают, что за порода и в чем секрет такого поведения. Часто просят с ней сфотографироваться. Это забавно, особенно рядом с достопримечательностями. В Плёсе, на теплоходе, когда мы шли мимо невероятно живописных берегов, выстроилась очередь на фотосессию с Тайной. Мы не отказываем, тем более, что наша собака обучена позировать.«Собака требует более тщательного планирования маршрута…»На что обратить внимание при планировании путешествия с домашним любимцем?Советы от Полины Артюх:Во-первых, в путешествие лучше отправляться с подготовленной собакой. Она должна доверять хозяину, беспрекословно подходить на подзыв, уметь ходить «на свободном поводке», спокойно ждать хозяина на месте, нейтрально относиться к транспорту и чужим людям.Для путешествий самолётом и поездом требуется переноска, поэтому плюсуем навык - заходить в неё по команде и спокойно там оставаться в течение нескольких часов.Если что-то из этого списка отсутствует, будут страдать как собака - так и хозяин. Советуем протестировать питомца заранее и отработать проблемные места.Во-вторых, собака требует более тщательного планирования маршрута.Нужно чётко представлять требования принимающей стороны к животному: где и когда мы сможем выгуливать питомца в дороге; где будем покупать и готовить еду, если пёс на натуральном кормлении; куда не пускают с собакой (заведения общепита, музеи, заповедники, пляжи).В-третьих, рекомендуем взять с собой ветеринарный паспорт с отметками о прививках, провести профилактику от экто- и эндопаразитов, характерных для той местности, куда вы едете, а также взять с собой аптечку для питомца.Если по этому пункту есть вопросы о препаратах, дозировках и прочем, то лучше заранее посетить ветеринара для консультации.В-четвертых, повесьте на шею собаке «адресник» со своим номером телефона. Это самый быстрый способ найти хозяина потерявшегося животного, даже если у собаки есть «чип» и клеймо.Продумав все детали и проработав те моменты, на которые обращают внимание наши путешественницы из Владимира, вам точно удастся отлично отдохнуть вместе со своим четвероногим другом. И как писал Брюс Кэмерон в книге «Путешествие хорошего пса»: «Знаешь, собаки – это ангелы, которых Бог послал на землю помогать людям…» С этим сложно не согласиться.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива Ольги Ерёминой, Оксаны Ульяновой и Полины АртюхЧитайте также:Как дятел может превратиться в змею? Удивительные факты от зоолога из Мурома:https://vladtv.ru/society/143348/Хаски по кличке Джессика из Суздаля стала героиней популярных пабликов России:https://vladtv.ru/society/140562/Рысь по кличке Блага учится быть свободной во владимирских лесах:https://vladtv.ru/society/139876/