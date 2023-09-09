Президент отметил удобство дистанционного голосования.

Президент отметил удобство дистанционного голосования.Президент России Владимир Путин в субботу принял участие в онлайн-голосовании на выборах мэра столицы. Трансляция велась на телеканале "Россия 24".Путин напомнил, что выборы проходят в 21 регионе. Их результат повлияет на будущее страны в целом, подчеркнул президент. Глава государства призвал граждан проголосовать."Тем более, что избирательные процедуры в нашей стране выстроены максимально удобно, имею в виду и трехдневное голосование на участках, и возможность отдать свой голос дистанционно", – сказал он.Путин обратил внимание, что с каждым годом электронное голосование набирает популярность. Электронным выборам доверяет все больше граждан, подчеркнул президент.Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований проходят с 8 по 10 сентября. В пятницу около 1,5 миллиона человек.