Экс-участница группы SEREBRO хорошеет день за днем. Ольга Серябкина готовит вкусные напитки, которые помогают держать себя в тонусе.

Экс-участница группы SEREBRO хорошеет день за днем. Ольга Серябкина готовит вкусные напитки, которые помогают держать себя в тонусе.Красавица-певица расписала в микроблоге удачные способы приготовления любимых смузи. Рецепты простые и не требуют кулинарных умений. Достаточно лишь приобрести ингредиенты и взбить их вместе — в блендере или миксере. Ольга Серябкина не уточнила, как часто пьет такие напитки. Однако они вполне могут выполнять роль десерта или заменять перекус.Рецепт №1Банан + ананас + петрушка + шпинат + сельдерей + миндальное молоко + корица. Отличная смесь. Ольга Серябкина уточняет: "Чтобы сельдерей не вязал, нужно отрезать у него листья!".Рецепт №2Банан + ананас + манго + кокосовая вода + корица. Настоящее фруктовое наслаждение.Рецепт №3Клубника + груша + малина+ мята + кокосовая вода + корица. Лучше и не придумаешь, только вот хорошие ягоды в несезон придется поискать.Напомним, Ольга Серябкина рассказывала о своем плане питания для поддержания стройности. После родов экс-солисткагруппы SEREBRO стала весить гораздо больше прежнего и вычеркнула из рациона все, что могло помешать здоровому грудному вскармливанию. Когда малыш чуть подрос, певица слезла с жесткой диеты и просто перестала есть после 18 часов.