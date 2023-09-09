Школьники из Владимирской области смогут бесплатно отдохнуть в санаториях соседнего...

Школьники из Владимирской области смогут бесплатно отдохнуть в санаториях соседнего региона.Детский оздоровительно-образовательный центр Владимира объявил дополнительный набор на оформление путевок в санатории Ивановской области для школьников работающих родителей.Правда, есть ограничения по возрасту – путевку оформляют на ребенка до 15 лет (включительно).На выбор предлагается 4 санатория: «Березовая роща», «Зеленый городок», «Строитель» и «Плёс». У них разный профиль. Продолжительность смен стандартная – 21 день.Отмечается, что во всех санаториях организован учебный процесс.Помимо отдыха детям проводят оздоровительные процедуры, они посещают массаж, плавание, соляные комнаты и пр.Получить направление можно у участкового педиатра, а дополнительную информацию в Отделе организации оздоровления и отдыха детей.Для оформления путевки следует звонить по телефону детского оздоровительно-образовательного центра - 77-97-06 (доб.2).Полная информация на сайте: https://doospc.dop.obrazovanie33.ru/Фото: pxfuel.com