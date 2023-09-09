Супруги Дворянкины из Владимирской области поделились секретами выращивания «атлантических...

Супруги Дворянкины из Владимирской области поделились секретами выращивания «атлантических гигантов».Супруги Дворянкины из города Меленки - Татьяна (сейчас домохозяйка, а в прошлом - продавец) и Александр (участник боевых действий, Ветеран Афганской войны, индивидуальный предприниматель) рассказали корреспонденту ГТРК «Владимир» об удивительном сорте гигантских тыкв под названием «Атлантический гигант».Александр и Татьяна признаются, что любят заниматься садом-огородом, но, как говорится, «для себя»:- Мы выращиваем разные овощи и ягоды, чтобы на столах детей и внуков всегда были полезные и свежие продукты без магазинной химии!Татьяна и Александр рассказывают, что всегда любили выращивать на своем участке что-то необычное. И в этом (2023-м) году решили познакомиться с «Атлантическим гигантом». Это самый известный сорт огромных тыкв, который был получен в Новой Шотландии ещё в 1978 году.Это интересно!Данный сорт тыквы способен набирать массу плода более 1 тонны. В простом садовом магазине семяна такого сорта не найти, купить можно только у коллекционеров.Любопытно, что в разных странах до сих проходят масштабные конкурсы по выращиванию «Атлантического гиганта».- Вот и мы решили попробовать свои силы! - рассказывают Александр и Татьяна Дворянкины. - Семена этого сорта приобретали у разных продавцов по цене 1 000 рублей и 1500 рублей за 1 семечку. Купили сразу же несколько, а потом изучили в интернете на форумах всю «агро-технику»: как сажать, чем подкармливать, как формировать плети и пр. И далее приступили к посеву в середине апреля у себя дома. Во время выращивания рассады для высадки в грунт «досвечивали» растения специальными агролампами, чтобы саженцы не вытягивались и не испытывали неудобства. Примерно в десятых числах мая мы рассаду тыкв поместили в грунт, который с осени хорошенько заправили компостом, перепревшим навозом и разными органическими добавками (костная мука, биогумус, сапропель).Татьяна Дворянкина уточняет:- Первое время тыквы росли под «укрывным материалом», натянутым на дуги (спанбонд, пленка). С наступлением тепла укрытие сняли. И вот тогда тыква начала активно расти, набирая зелёную массу.Выяснилось, что «Атлантический гигант» нужно опылять вручную: женские цветки - мужскими этого же растения, чтобы сохранить «сортность», а тыквы в дальнейшем не вырождались.- Во время роста тыкву также необходимо щедро подкармливать настоем биогумуса, травами и навозом, - советует семья Дворянкиных. - На органических удобрениях тыквы растут очень хорошо. Минеральных удобрений и химии не применяем, ведь главное - чтобы овощи и ягоды со своего огорода были не только вкусными, полезными, но и безопасными! Сейчас, например, наши тыквы в процессе роста. До морозов они успеют набрать еще по 50-80 кг массы. Кстати, им требуется обильный полив.О заблуждениях:- Некоторые ошибочно считают что такие тыквы являются кормовыми, - рассказывают Татьяна и Александр. - На самом деле это не так. По вкусовым качествам «Атлантический гигант» не уступает другим столовым сортам тыкв. Плоды будем срезать уже с наступление заморозков. Далее извлечём семена. Кстати, сами плоды будем раздавать близким, знакомым и друзьям, ведь столько тыквы съесть невозможно!Татьяна Дворянкина готовит из гигантского овоща самые разные блюда — запеканки, джемы, тыквенный сок, цукаты и даже повидло.- Этот сорт очень рекомендуем выращивать нашим землякам-владимирцам, ведь плод хорошо растёт в наших условиях, а также не требует особых затрат. Одной тыковкой можно накормить целый многоквартирный дом! К тому же, признаемся, выращивание тыквы - гиганта — крайне увлекательное занятие. Кстати, существует специальная программа, разработанная «тыквоводами», по которой ведётся подсчет массы плодов без взвешивания. Вот по такой системе (путём сложения 3 величин тыквы в сантиметрах) у наших плодов приблизительная масса в данный момент по 150, 200 и 300 кг. Сейчас у нас на огороде растёт несколько тыкв.Особенность данного сорта заключается ещё в том, что цвета плодов могут быть абсолютно разными: желтыми, оранжевыми, белыми или даже серыми.На следующий год супруги Дворянкины планируют принять участие во всероссийском конкурсе по выращиванию гигантских тыкв, который проводится у нас - в России. И кто знает, быть может, совсем скоро смогут похвалиться титулом «Чемпионов» по выращиванию «Атлантических гигантов».Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива семьи Дворянкиных