Жилой дом в Александрове на улице Свердлова , 39 загорелся ночью 9 сентября. 19 человек были эвакуированы. Спасатели получили сообщение о пожаре в 00:42, сообщили в пресс-службе МЧС по

Жилой дом в Александрове на улице Свердлова , 39 загорелся ночью 9 сентября. 19 человек были эвакуированы. Спасатели получили сообщение о пожаре в 00:42, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Тушить возгорание отправились 16 пожарных на 5 машинах. К моменту приезда спасателей наблюдалось сильное задымление на верхних этажах дома. Огонь успел распространиться на 4