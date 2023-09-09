Два мастера по изготовлению наркотиков попались в руки полицейских. Один раскладывал закладки во Владимире, второй выращивал марихуану в Вязниковском районе, сообщили в пресс-службе УМВД

Два мастера по изготовлению наркотиков попались в руки полицейских. Один раскладывал закладки во Владимире, второй выращивал марихуану в Вязниковском районе, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Закладчиком оказался 26-летний житель Мурома. Молодой человек прятал перемотанные черной изолентой свертки в тайники на центральной улице с наверняка родным для него названием – Муромская. Парня поймали прямо на