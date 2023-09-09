В нововязниковской школе №1 почтили память выпускника, погибшего 1 мая прошлого года в зоне СВО. Имя Олега Швеца написано на мемориальной доске, которая теперь висит на стене учреждения,

В нововязниковской школе №1 почтили память выпускника, погибшего 1 мая прошлого года в зоне СВО. Имя Олега Швеца написано на мемориальной доске, которая теперь висит на стене учреждения, сообщили в правительстве Владимирской области. Олег Швец был очень предан своему делу. Дослужился до старшего лейтенанта, три раза участвовал в военных парадах на Красной площади в Москве,