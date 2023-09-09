Владимирцев приглашают взглянуть на самое крупное копье, найденное при раскопках Сунгиря. Это одно...

Владимирцев приглашают взглянуть на самое крупное копье, найденное при раскопках Сунгиря.Это одно из двух орудий, извлеченных из погребения в 1969 году. Его длина - 247 сантиметров. Оно прошло полную научную реставрацию в центре имени Грабаря и будет экспонироваться впервые.Выставка откроется 20-го сентября в Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника - синхронно со Всероссийской научной конференцией по Сунгирю, и будет посвящена стодвадцатилетию Отто Бадера - советского археолога, специалиста по каменному и бронзовому векам.Одним из его выдающихся достижений стало наиболее полное исследование стоянки Сунгирь. Эту экспедицию Бадер возглавлял более двадцати лет.