Владимирские производители стали лидерами по продажам колбасы, сосисочных изделий и замороженных...

Владимирские производители стали лидерами по продажам колбасы, сосисочных изделий и замороженных полуфабрикатов.Наш регион отмечен в докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», как один из ведущих поставщиков мясных полуфабрикатов и колбас на российский рынок.В Центральном федеральном округе производится около половины мясопродуктов в стране. Уточняется, что основной вклад вносят Белгородская, Брянская и Владимирская области.В 2023 году производство продолжает расти за счет запуска новых мощностей и обеспечивается растущей сырьевой базой. Во Владимирской области до конца года планируется запуск двух мясоперерабатывающих заводов. Об этом информирует пресс-служба Отделения Владимир Банка России:«По данным Министерства экономического развития региона, объем инвестиций составляет порядка 16 млрд рублей. Инвестпроект осуществляется в рамках импортозамещения. Новые заводы позволят компании нарастить объем выпускаемой продукции c 400 тыс. до 700 тыс. тонн в год и обеспечить необходимый объем поставок не только на российский рынок, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. При этом в регионе будет дополнительно создано порядка 2 тысяч рабочих мест».Владимирские производители стали (и являются) лидерами по продажам в большинстве категорий продукции: «колбасы и сосисочные изделия», «замороженные полуфабрикаты» и «замороженные полностью готовые продукты».Уточняется, что в настоящее время дистрибьюторская сеть охватывает все регионы РФ, а также страны Таможенного союза: Казахстан и Республику Беларусь, а также Абхазию, Азербайджан, Узбекистан и Монголию.Фото: pxfuel.com