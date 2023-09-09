Владимирскую область накроет обширный скандинавский антициклон. Специалисты Гидрометцентра, а...

Владимирскую область накроет обширный скандинавский антициклон.Специалисты Гидрометцентра, а также центра «Фобос» предсказывают приход на европейскую часть России обширного антициклона из Скандинавии.Отличная новость для жителей Владимирской области: бабье лето в регионе продлится как минимум — неделю!Уже завтра — 10 сентября воздух во Владимире прогреется до +20°C. Ожидается переменная облачность, без осадков. Влажность днём — 67%. Атмосферное давление — 754 мм.рт.столба.Ветер — северный и северо-западный, до 2 метров в секунду. Магнитное поле — спокойное.Ночью температура опустится до +10°C.Народный прогноз погоды на 10 сентября:«Дождь с грозой – к теплой осени»;«Если гуси и журавли не спешат к отлету, то стужа наступит нескоро, зима будет мягкой»;«Красное небо на закате — к ненастной погоде»;«Если березы желтеют с верхушки, то весна будет ранней, а если снизу – поздней».Фото: pxfuel.com