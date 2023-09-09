Владимирскую область накроет обширный скандинавский антициклон.
Специалисты Гидрометцентра, а...
Владимирскую область накроет обширный скандинавский антициклон.
Специалисты Гидрометцентра, а также центра «Фобос» предсказывают приход на европейскую часть России обширного антициклона из Скандинавии.
Отличная новость для жителей Владимирской области: бабье лето в регионе продлится как минимум — неделю!
Уже завтра — 10 сентября воздух во Владимире прогреется до +20°C. Ожидается переменная облачность, без осадков. Влажность днём — 67%. Атмосферное давление — 754 мм.рт.столба.
Ветер — северный и северо-западный, до 2 метров в секунду. Магнитное поле — спокойное.
Ночью температура опустится до +10°C.
Народный прогноз погоды на 10 сентября:
«Дождь с грозой – к теплой осени»;
«Если гуси и журавли не спешат к отлету, то стужа наступит нескоро, зима будет мягкой»;
«Красное небо на закате — к ненастной погоде»;
«Если березы желтеют с верхушки, то весна будет ранней, а если снизу – поздней».
Фото: pxfuel.com