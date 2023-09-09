Во Владимире лишь после вмешательства прокуратуры к земельному участку местной жительницы подвели...

Во Владимире лишь после вмешательства прокуратуры к земельному участку местной жительницы подвели электричество.Как стало известно, жительница Владимира подала заявку в филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго» о подключении земельного участка к электрическим сетям. И с женщиной был заключен официальный договор на «присоединение», а также выданы «технические условия».Увы, как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в установленный договором срок работы по подключению земельного участка к сетям так и не были произведены. По какой причине — не сообщается.Как итог: по данному факту в адрес ресурсоснабжающей организации было внесено представление. И оно признано обоснованным.Лишь после вмешательства прокуратуры земельный участок жительницы Владимира наконец-то подключили к долгожданным коммуникациям.Кроме того, как уточняется, по постановлению городской прокуратуры «виновное должностное лицо за нарушение правил порядка подключения (технологического присоединения) привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ». Ему назначен штраф в размере 10 000 рублей.Фото: pxfuel.com