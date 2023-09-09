Во Владимирской области открыли две современные и многофункциональные спортплощадки. В городе...

Во Владимирской области открыли две современные и многофункциональные спортплощадки.В городе Карабаново и в деревне Паустово Вязниковского района открылись всесезонные спортивные площадки по проекту «Газпром – детям», сообщает региональное Министерство физической культуры и спорта.Для местных жителей - это действительно событие года! Площадки смонтированы на основе хоккейного корта со специальным покрытием и включают в себя поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол.Общая площадь каждой спортплощадки – 1007 квадратных метров.Максимальная пропускная способность новых спортивных объектов – 120 человек в день.Сообщается, что обе спортплощадки оснащены баскетбольными стойками, футбольными и хоккейными воротами, а также защитными сетками и современной системой освещения.В зимнее время, кстати, их можно использовать для хоккейных тренировок и катания на коньках.Многофункциональные спортивные площадки пользуются в настоящее время наибольшей популярностью благодаря возможности на единой территории обеспечить условия для занятий сторонникам различных видов спорта.Это интересно!Всего во Владимирской области в этом году построено 15 спортивных площадок. Девять из них уже открыты для занятий во Владимире, Коврове, Лакинске, Александровском, Вязниковском, Гороховецком и Киржачском районах, сообщает пресс-служба правительства региона.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области и pxfuel.com