Заведующий отделением Областной клинической больницы города Владимира удостоен высокой награды за...

Заведующий отделением Областной клинической больницы города Владимира удостоен высокой награды за помощь бойцам в зоне СВО.Заведующего отделением ОКБ Дениса Басурова удостоили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.Мужчина получил высокую награду за профессионализм и самоотдачу при оказании медицинской помощи участникам специальной военной операции.Об этом губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в своём официальном telegram-канале:- Денис Викторович, Ваша работа – лучший пример служения людям и Отечеству. Спасибо!Жители региона, близкие и родные доктора, а также благодарные пациенты присоединяются к поздравлениям: «Гордимся профессионализмом и мужеством владимирских медиков!»Фото: https://t.me/avdeev_o_vazhnom