Заведующий отделением Областной клинической больницы города Владимира удостоен высокой награды за...
Заведующий отделением Областной клинической больницы города Владимира удостоен высокой награды за помощь бойцам в зоне СВО.
Заведующего отделением ОКБ Дениса Басурова удостоили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Мужчина получил высокую награду за профессионализм и самоотдачу при оказании медицинской помощи участникам специальной военной операции.
Об этом губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в своём официальном telegram-канале:
- Денис Викторович, Ваша работа – лучший пример служения людям и Отечеству. Спасибо!
Жители региона, близкие и родные доктора, а также благодарные пациенты присоединяются к поздравлениям: «Гордимся профессионализмом и мужеством владимирских медиков!»
Фото: https://t.me/avdeev_o_vazhnom