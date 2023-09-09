Жителей Владимира приглашают на «День пирога» в парк «Дружба». Ароматные и очень вкусные — пироги,...

Жителей Владимира приглашают на «День пирога» в парк «Дружба».Ароматные и очень вкусные — пироги, как у бабушки! Свежую выпечку можно будет попробовать 10 сентября (в воскресенье) в парке культуры и отдыха «Дружба». Именно там традиционно пройдёт ежегодный праздник «День пирога».Как сообщает пресс-служба администрации Владимира, праздник начнется в 11.30 с викторины для детей «Румяные бочка» и познавательными рассказами о выпечке.В 12.00 ожидается праздничный концерт ансамбль «Усладики», а также на сцене выступят народный хореографический ансамбль «Звоны», хор русской песни «Новляночка», народный театр эстрадной песни «Алфавит», вокальный коллектив «Березка», Валентина Варакина и Светлана Хруцкая.В 15.00 гостей праздника будут угощать пирогами и горячим чаем.На центральной поляне парка в течение дня будет работать выставка-продажа «Пирожковая ярмарка».Сообщается, что все желающие смогут принять участие в творческом мастер-классе «Ай, да пирог!», а также для посетителей парка будет организована фотозона с арт-объектами и забавными тантамаресками.Фото: pxfuel.com