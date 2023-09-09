Жителей Владимирской области приглашают проголосовать за «Дюкинские карьеры» и «Тропу могучего...
Жителей Владимирской области приглашают проголосовать за «Дюкинские карьеры» и «Тропу могучего зубра» на всероссийском конкурсе.
"Дюкинские карьеры" и "Тропа могучего зубра" претендуют на победу во всероссийском конкурсе "сокровищ России".
Онлайн-голосование посвящено главным туристическим возможностям страны. "Дюки" и зубры выступают в номинации "Экомаршруты".
Отдать свой голос на официальном сайте можно до 31 октября.
Заказник Дюкинский или "Владимирские горы" еще называют "краем северных орхидей". Здесь произрастают 12 видов редких орхидных растений, а еще на "дне древнего моря" можно увидеть следы не менее древних его обитателей.
А "тропою могучего зубра" туристы ходят через Клязьминско-Лухский заказник - навстречу диким быкам.