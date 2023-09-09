Жителей Владимирской области приглашают проголосовать за «Дюкинские карьеры» и «Тропу могучего...

Жителей Владимирской области приглашают проголосовать за «Дюкинские карьеры» и «Тропу могучего зубра» на всероссийском конкурсе."Дюкинские карьеры" и "Тропа могучего зубра" претендуют на победу во всероссийском конкурсе "сокровищ России".Онлайн-голосование посвящено главным туристическим возможностям страны. "Дюки" и зубры выступают в номинации "Экомаршруты".Отдать свой голос на официальном сайте можно до 31 октября.Заказник Дюкинский или "Владимирские горы" еще называют "краем северных орхидей". Здесь произрастают 12 видов редких орхидных растений, а еще на "дне древнего моря" можно увидеть следы не менее древних его обитателей.А "тропою могучего зубра" туристы ходят через Клязьминско-Лухский заказник - навстречу диким быкам.