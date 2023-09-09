Жительницу Владимира необоснованно лишили пенсии на долгих 12 лет. Как сообщает пресс-служба...

Жительницу Владимира необоснованно лишили пенсии на долгих 12 лет.Как сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда города Владимира, ранее уже было рассмотрено гражданское дело по иску прокурора в интересах местной жительницы. Уточняется, что она является пенсионером с 2010 года.Увы, с декабря 2012 года женщине прекратили выплачивать пенсию, так как более шести месяцев деньги не доставлялись по различным причинам до адресата, в том числе из-за её отсутствия по месту жительства (почтальон не могла застать её дома).При рассмотрении дела суд первой инстанции пришел к выводу, что решения пенсионного органа о приостановлении выплаты были необоснованны.В результате исковые требования прокурора были удовлетворены, и суд обязал ГУ «Отделение ПФ РФ по Владимирской области» возобновить выплату трудовой пенсии по старости (включая единовременные выплаты) с декабря 2011 года. А также в пользу пенсионерки взыскали компенсацию морального вреда — 15 000 рублей.«Решение первой инстанции в части возобновления выплаты пенсии было приведено к немедленному исполнению, в связи с чем на момент рассмотрения дела в апелляции пенсионеру ответчиком уже была выплачена пенсия более чем за 10 лет…» - информирует пресс-служба Фрунзенского районного суда города Владимира.Теперь Отделению ПФ РФ по Владимирской области предстоит исполнить решение суда о компенсации морального вреда.Фото: pxfuel.com