Мировые хиты в оригинальных аранжировках прозвучат в исполнении госпел-звезды Аарона Лероя Майерса и трио Сергея Васильева в Театральном зале Московского международного Дома музыки 17 октября.В Америке Майерс известен не только как великолепный вокалист – "Джазовый артист года" (IMEA-2018), "Лучший певец года" по версии журнала Washington City Paper (2015, 2016), лауреат WAMMIE (Вашингтонская музыкальная ассоциация, 2017), номинант премии Grammy, но и как резидент одного из самых популярных клубов Вашингтона Вlack Fox Lounge. Он проводит мастер-классы по джазовому мастерству и является постоянным участником фестиваля Capital Jazz, попробовал себя как stand-up-артист в знаменитых комедийных клубах Голливуда, как актер – в спектакле God is not Through with me Yet и в документальном видео-мюзикле My Civil War (фильм имел огромный успех на фестивале Capital Fringe).Творческий альянс Аарона Майерса и трио знаменитого российского контрабасиса Сергея Васильева на сцене Дома музыки обещает всем меломанам и любителям джаза самые яркие впечатления и незабываемый вечер. В Доме музыки артисты представят шоу Jazz Revolution! Американо-российский квартет подарит новую жизнь известнейшим мировым хитам, переосмысленным в стилях госпел, фанк, фьюжн, свинг и соул.Шоу Jazz Revolution! состоится 17 октября в 19:00 в ММДМ.