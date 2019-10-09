Почта России завершила процесс реорганизации

Почта России завершила процесс реорганизации и стала акционерным обществом со стопроцентным участием государства. Реестродержателем АО «Почта России» стал АО ВТБ Регистратор.«Мы рассчитываем, что изменение правовой формы позволит Почте России стать более конкурентоспособной и маневренной в принятии стратегических решений. Надеюсь, очень скоро эти перемены заметят и клиенты, и сотрудники компании», – сказал гендиректор АО «Почта России» Николай Подгузов.«Нашими клиентами сегодня являются более 7300 российских компаний. Применение ВТБ Регистратор новейших технологий, надежных систем обеспечения безопасности информации и документов, составляющих систему ведения реестра, является гарантией конфиденциальности данных реестров акционеров, полного контроля со стороны эмитентов за структурой акционерного капитала, защиты прав и законных интересов акционеров», – отметил генеральный директор АО ВТБ Регистратор Константин Петров.