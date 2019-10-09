Появились новые данные относительно состояния тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Согласно некоторым данным, на фоне смертельно опасного недуга у звезды сериала Моя прекрасная няня случилась частичная парализация, и теперь артистка не может передвигаться самостоятельно.
<a href="https://33live.ru/novosti/09-10-2019-bolnuyu-rakom-anastasiyu-zavorotnyuk-paralizovalo.html" target="_blank">Больную раком Анастасию Заворотнюк парализовало</a> - Появились новые данные относительно состояния тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Согласно некоторым данным, на фоне смертельно опасного недуга у звезды сериала Моя прекрасная няня случилась частичная парализация, и теперь артистка не может передвигаться самостоятельно.
[url=https://33live.ru/novosti/09-10-2019-bolnuyu-rakom-anastasiyu-zavorotnyuk-paralizovalo.html]Больную раком Анастасию Заворотнюк парализовало[/url] - Появились новые данные относительно состояния тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Согласно некоторым данным, на фоне смертельно опасного недуга у звезды сериала Моя прекрасная няня случилась частичная парализация, и теперь артистка не может передвигаться самостоятельно.