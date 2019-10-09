Появились новые данные относительно состояния тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Согласно некоторым данным, на фоне смертельно опасного недуга у звезды сериала Моя прекрасная няня случилась частичная парализация, и теперь артистка не может передвигаться самостоятельно.

Появились новые данные относительно состояния тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Согласно некоторым данным, на фоне смертельно опасного недуга у звезды сериала "Моя прекрасная няня" случилась частичная парализация, и теперь артистка не может передвигаться самостоятельно.Материал дополняется