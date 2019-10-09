Несмотря на продолжительную болезнь и почтенный возраст – 85 лет – новость о смерти знаменитого режиссера Марка Захарова произвела эффект разорвавшейся бомбы. Как будто никто не ожидал, что Марк Анатольевич может вот так вот взять и уйти. Самый известный живописец России Никас Сафронов знал его лично...

Несмотря на продолжительную болезнь и почтенный возраст – 85 лет – новость о смерти знаменитого режиссера Марка Захарова произвела эффект разорвавшейся бомбы. Как будто никто не ожидал, что Марк Анатольевич может вот так вот взять и уйти. Самый известный живописец России Никас Сафронов знал его лично..."Я думаю, было бы логично и правильно, если бы бразды правления театром со временем взяла на себя дочь Марка Анатольевича Александра Захарова (сегодня руководит Марк Варшавер – Прим. ред.), – считает Сафронов. – Она получила от своего отца огромный опыт. Она с молоком матери впитала и сам театра и его закулисье""Разведенная Александра Захарова была очень близка со своим овдовевшим отцом, – уверяет Никас. Поэтому о "Ленкоме" знает даже такие тонкости, которыми Марк Анатольевич не делился со всеми, но наверняка посвящал в них дочь, советовался с ней. У нас же есть прекрасные примеры – например, театр Аркадия Райкина, которым сейчас управляет его сын Константин. Или цирк Юрия Никулина, где сейчас должности директора и худрука занимает его сын Максим. Или вот когда-то Гейдар Алиев передал управление Азербайджаном своему сыну Ильхаму – и сегодня мы видим положительные плоды этого поступка"."Мне нравится Александра, – улыбается Никас. – Она – самостоятельная единица, талантливая и красивая. Я думаю, что прекрасно справилась бы с должностью руководителя театра. И мне жаль, что выбор пал не на нее... Мне кажется, она принесла бы в театр молодую энергетику, сумев сохранить давние традиции, и мы увидели бы "Ленком" с новой стороны…"С я был знаком давно – нас познакомил Олег Янковский, – напомнил художник. – Мы не были близкими друзьями, но наши отношения всегда были очень теплыми. Я писал его портрет для серии "Река времени", и ему эта работа очень понравилась. Марк Анатольевич – человек с невероятным юмором, с легким сарказмом, но при этом очень чистый, душевный и теплый".