Информатор, рассказавший о деталях беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского, работал на нынешнего кандидата в президенты от демократов, сообщил Генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон. При этом имя демократа, с которым связан осведомитель, он так и не раскрыл.

Информатор, рассказавший о деталях беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского, работал на нынешнего кандидата в президенты от демократов. Об этом сообщил Генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон во время дачи показаний в Конгрессе. При этом имя демократа, с которым связан осведомитель, он так и не раскрыл. Однако известно, что кандидатом является Джо Байден.Беседа Трампа и Зеленского стала причиной громкого политического скандала, напоминает "Россия 24". СМИ сообщили, что американский лидер пытался оказать давление на украинского коллегу, чтобы тот начал расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в состав директоров Burisma Group. За это Трамп якобы обещал Киеву финансовую и военную помощь.24 сентября спикер Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. После этого Белый дом опубликовал стенограмму беседы.Сам Зеленский заявил, что Трамп на него не давил и условий не выдвигал, а давить на него может только его шестилетний сын.