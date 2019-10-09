Главный тренер мужской сборной России по футболу Станислав Черчесов в преддверии матча отборочного этапа чемпионата Европы-2020 против Шотландии прокомментировал турнирные расклады в группе и оценил физическое состояние своих подопечных.

Главный тренер мужской сборной России по футболу Станислав Черчесов в преддверии матча отборочного этапа чемпионата Европы-2020 против Шотландии прокомментировал турнирные расклады в группе и оценил физическое состояние своих подопечных."В нашей группе все впереди, потому что нам предстоит сыграть еще четыре матча. Да, есть турнирная таблица, которую мы сами для себя сделали, — приводит слова Черчесова "Спорт-экспресс". – Что касается сборной Шотландии, то мы готовимся к хорошему ответственному матчу. Но хотелось бы говорить о своей команде. Сегодня все тренировались в общей группе. Бывают маленькие болячки, но никаких проблем нет – все могут играть".Напомним, что матч седьмого тура квалификации Евро-2020 между Россией и Шотландией состоится десятого октября на столичном стадионе "Лужники". Начало игры – в 21:45 по московскому времени.