Бывшая глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, уволившаяся с должности после обнародования в соцсетях скандальной аудиозаписи, подтвердила, что нашла работу.

Бывшая глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, уволившаяся с должности после обнародования в соцсетях скандальной аудиозаписи, подтвердила, что нашла работу, передает РИА Новости.Алашкевич, уволившаяся с должности руководителя пресс-службы правительства Иркутской области после публикации скандальной аудиозаписи, теперь занимает пост заместителя директора по развитию Иркутского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея "Тальцы"​​​.Как сообщалось ранее, в середине августа в Интернете появилась аудиозапись, где экс-глава пресс-службы в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне. Алашкевич охарактеризовала тогда жителей Тулуна как "быдло" и "бичевня".