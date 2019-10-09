23-летняя Анна – старшая дочь Анастасии Заворотнюк – окончила престижный вуз в Нью-Йорке и работает там продюсером. Но в России у нее немало поклонников. И все они потеряли Аню...

23-летняя Анна – старшая дочь Анастасии Заворотнюк – окончила престижный вуз в Нью-Йорке и работает там продюсером. Но в России у нее немало поклонников. И все они потеряли Аню...На официальную страницу Анны Заворотнюк в социальной сети "Инстаграм" подписано более 10 тысяч человек. И многие из них в последние недели с тревогой и надеждой ждали новых публикаций дочери актрисы – все волнуются по поводу состояния "прекрасной няни".Но дочь артистки оставалась немногословна. С тех пор, как в прессу просочилась информация о якобы тяжелой болезни Анастасии (официальных подтверждений по сей день нет), Анна выступила лишь несколько раз."Внимание, внимание, внимание! Никаких сборов наша семья не ведет! Хватит уже!", "Спасибо всем за поддержку! Коллегам, друзьям, поклонникам!", "Желаю всем не доброжелателям захлебнуться своей же смесью!", "Новость о том, что мне предлагалась многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова – абсолютный фейк!" – вот, собственно, и все сообщения, которые за последний месяц на своей странице оставила дочь Заворотнюк.А с 24 сентября нет и вовсе ни единой записи... И поклонники всерьез встревожены отсутствием вестей и исчезновением дочери актрисы из социальных сетей. То ли она находится постоянно с матерью, которую, по слухам, парализовало, то ли есть другие дела, то ли просто не хочет сочувствия, лишних разговоров и сплетен – бог ведает.Напомним, у есть и другие дети 19-летний Майкл, являющийся гражданином Америки и годовалая Мила Чернышева.