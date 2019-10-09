Единственная дочь балерины Анастасии Волочковой появилась на
премьере в компании возлюбленной своего отца – бизнесмена Игоря Вдовина.
Ариадна отлично провела время с претенденткой на роль мачехи – телеведущей Еленой
Николаевой.
Единственная дочь балерины Анастасии Волочковой появилась на
премьере в компании возлюбленной своего отца – бизнесмена Игоря Вдовина.
Ариадна отлично провела время с претенденткой на роль мачехи – телеведущей Еленой
Николаевой.
Как оказалось, бывший гражданский муж Анастасии Волочковой встречается
с 33-летней ведущей передачи "Утро России". Блондинка смогла очаровать не
только бизнесмена, но и его наследницу. Ариадна и Елена часто выходят вместе в
свет.
Накануне, например, дочь Волочковой и Николаева посетили
премьеру комедии "Девушки бывают разные". 14-летняя Ариадна с удовольствием позировала
на красной дорожке с подругой своего отца. Юная наследница балерины не уступала
в красоте телеведущей.
Для похода на мероприятие Ариадна выбрала элегантную белую блузку
с принтом, брюки песочного цвета и четные лодочки на шпильке. Образ дочь Анастасии
Волочковой дополнила клатчем золотого оттенка.
Видео с красной дорожки в "Сторис" своего "Инстаграм"
опубликовала Елена Николаева. Ариадна же отчитываться о походе на
премьеру в своих соцсетях не стала, возможно, не хотела расстраивать маму.
Напомним, не так давно хорошо "прошлась"
по возлюбленной своего бывшего избранника. На презентации своей книги
балерина не смогла сдержать эмоций. Танцовщица в очередной раз рассказала, как
Игорь Вдовин взял у нее три миллиона долларов, которые, как она утверждает, он
до сих пор не вернул. Более того, за ее счет якобы живут и новые любовницы
бизнесмена.
"Знаете, что мена поражает? Просто меня поражает такой
факт, что у меня в жизни настоящие, прекрасные и классные мужчины, есть любимый
человек, мой возлюбленный, с которым я живу уже девять, десять получается,
месяцев, и вот моих возлюбленных называют любовниками, а любовниц, простите,
альфонса вы называете девушкой!" – выпалила .