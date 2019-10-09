Единственная дочь балерины Анастасии Волочковой появилась на премьере в компании возлюбленной своего отца – бизнесмена Игоря Вдовина. Ариадна отлично провела время с претенденткой на роль мачехи – телеведущей Еленой Николаевой.

Единственная дочь балерины Анастасии Волочковой появилась напремьере в компании возлюбленной своего отца – бизнесмена Игоря Вдовина.Ариадна отлично провела время с претенденткой на роль мачехи – телеведущей ЕленойНиколаевой.Как оказалось, бывший гражданский муж Анастасии Волочковой встречаетсяс 33-летней ведущей передачи "Утро России". Блондинка смогла очаровать нетолько бизнесмена, но и его наследницу. Ариадна и Елена часто выходят вместе всвет.Накануне, например, дочь Волочковой и Николаева посетилипремьеру комедии "Девушки бывают разные". 14-летняя Ариадна с удовольствием позировалана красной дорожке с подругой своего отца. Юная наследница балерины не уступалав красоте телеведущей.Для похода на мероприятие Ариадна выбрала элегантную белую блузкус принтом, брюки песочного цвета и четные лодочки на шпильке. Образ дочь АнастасииВолочковой дополнила клатчем золотого оттенка.Видео с красной дорожки в "Сторис" своего "Инстаграм"опубликовала Елена Николаева. Ариадна же отчитываться о походе напремьеру в своих соцсетях не стала, возможно, не хотела расстраивать маму.Напомним, не так давно хорошо "прошлась"по возлюбленной своего бывшего избранника. На презентации своей книгибалерина не смогла сдержать эмоций. Танцовщица в очередной раз рассказала, какИгорь Вдовин взял у нее три миллиона долларов, которые, как она утверждает, ондо сих пор не вернул. Более того, за ее счет якобы живут и новые любовницыбизнесмена."Знаете, что мена поражает? Просто меня поражает такойфакт, что у меня в жизни настоящие, прекрасные и классные мужчины, есть любимыйчеловек, мой возлюбленный, с которым я живу уже девять, десять получается,месяцев, и вот моих возлюбленных называют любовниками, а любовниц, простите,альфонса вы называете девушкой!" – выпалила .